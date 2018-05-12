Almanya: ABD'nin nükleer anlaşma kararı, ilişkilerimizi zehirledi

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığı yarattığını ve Washington-Berlin arasındaki iletişime uzun vadeli zarar verdiğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.

Streit über Iran-Abkommen: Maas sieht Bruch im Verhältnis zu den USA https://t.co/egWuVnxxwE pic.twitter.com/HlcH4GMzUQ — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 11 Mayıs 2018

Der Spiegel dergisine konuşan Maas, "Konuşmaya, müzakere etmeye ve gerektiğinde çıkarlarımız için mücadele etmeye hazırız. Bu sadece Beyaz Saray için değil, tüm düzeyler için geçerli. Almanya, ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyecek" dedi.

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ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'ye karşı çıkarak, anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konu hakkında CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.