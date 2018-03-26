Almanya 4 Rus diplomatı sınır dışı etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Brüksel'de sinyal verilmişti

AB liderleri geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayının arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın olduğunu kabul etmişti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cuma günü AB Liderler Zirvesi'nin sonunda yaptığı açıklamada, birden fazla ülkenin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini söylemiş ancak bunun bütün birliği kapsayacağını sanmadığını vurgulamıştı.

Rusya'dan NATO ve AB üyesi ülkelerin kararına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Süreç

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatları sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA