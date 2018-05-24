Almanya 13 merkezde sandık kurulacak

24 Haziran seçimlerine haftalar kala Almanya'da resmi prosedür hazırlandı. Söz konusu karar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne iletildi. Böylece Türk seçmenlerin Almanya'da oy kullanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Aralarında başkent Berlin'in de olduğu 9 şehirdeki başkonsolosluklarda, diğer şehirlerde ise oy kullanma merkezlerinde sandık kurulacak.

Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ile milletvekili genel seçimleri için Almanya'da 7 Haziran'da başlayacak oy verme işlemi 13 gün sürecek ve 19 Haziran'da son bulacak.

Seçmenler bu tarihler arasında 9:00-21:00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Oy kullanmak için randevu almaya gerek kalmayacak.

Öte yandan, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler diledikleri temsilciliklerde oylarını kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa'da olan bir vatandaş, Almanya'daki herhangi bir temsilcilikte belirlenen tarihler arasında oyunu kullanabilecek.

Kaynak: TRT Haber