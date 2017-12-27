Almanların yüzde 47'si Merkel'in görevi bırakmasını istiyor

Alman Haber Ajansı DPA, YouGov araştırma şirketine bir anket yaptırdı.

19-21 Aralık arasında 2 bin 36 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ''Başbakan Angela Merkel liderliğinde yeni bir hükümet kurulması durumunda Merkel 4 yıl başbakan mı kalsın yoksa görevini daha erken bıraksın mı?'' sorusu yöneltildi.

Çıkan sonuca göre, katılanların yüzde 47'sinin, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevini bırakmasının istediği, yüzde 36'sının ise Merkel'in 4 yılını tamamlamasından yana olduğu ifade edildi.

Ankete göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seçmenlerinin yüzde 17'si Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevi bırakması, yüzde 75'i ise 2021 yılına kadar bu görevi sürdürmesi yönünde görüş bildirdi.

Almanya'da 24 Eylül’de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim’de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında "Jamaika Koalisyonu"nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalkması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA