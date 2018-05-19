Almanlar, ABD'ye olan güvenini yitirdi

Mannheim merkezli Seçim Araştırma Grubu'nun Salı ve Perşembe günleri arasında rastgele seçilen 1200 Alman seçmenle gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre anket, Almanların yüzde 82'sinin ABD'yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 14'ü ABD'yi siyasi iş birliği konusunda güvenilir bulduklarını söyledi.

Rusya'yı Almanya için güvenilir bir ortak olarak görmeyen katılımcıların oranı yüzde 58 olurken, katılımcıların yüzde 43'ü ise Çin'i güvenilir bir ortak olarak görmediklerini söyledi.

AB politikası

Ankete katılanların toplam yüzde 94'ü Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika konularında tek vücut olarak hareket etmesinin "çok önemli" ya da "önemli" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran kararı

Ankette, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesinin ardından diğer imzacı devletlerin anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Almanların yüzde 65'i bu kararda başarılı olunacağı görüşündeyken, yüzde 28'i ise bu noktada şüphe duyduklarını belirtti.

Sıkı mülteci politikası

Öte yandan ankete katılanların yüzde 63'ü Almanya'nın daha sıkı bir mülteci politikası izlemesini desteklediklerini söylerken, yüzde 32'si ise Almanya'nın mülteci politikasını sıkılaştırmasına karşı olduklarını dile getirdi.