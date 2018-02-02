Alman vekiller parlamentoya terör örgütünü simgeleyen fularlarla katıldılar

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı Alman Parlamenterleri rahatsız etti

Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu.

Terör örgütü YPG'yi savundular

Bir grup Alman parlamenter, boyunlarına taktıkları terör simgeleriyle Federal Meclis'te tartışma başlattı.

Sol Parti Başkanı Katja Kipping, terör örgütü YPG'yi savunurken, bazı vekiller Türkiye'ye yönelik iftiraları dillendirdi.

Türkiye karşıtı söylemler

Bir grup Alman parlamenter de Türkiye'ye desteğin sonlandırılmasını ve silah satışının durdurulmasını istedi.

Neyse ki parlamentoda teröre destek vermeyen Alman Vekiller de vardı. Oturumu yöneten Alman Meclis Başkanvekili Wolfgang Kubicki parlamentoda protestonun yasak olduğunu hatırlattı.

Milletvekillerine de fularlarını çıkarttırdı.

Kaynak: TRT Haber