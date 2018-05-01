Alman vekil, Türk siyasetçilere uygulanan miting engelini eleştirdi

Seçim kampanyası engelini eleştiren Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına da şahsen karşı olmadığını söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Roth, "Güvenlik sağlandığı sürece, bu yapılabilir" şeklinde konuştu. Roth, "Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi.

Geçen yıl Türkiye'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk politikacıların etkinliklerinin birbiri ardına iptal edilmesi sonucunda, Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.

Avusturya ve Hollanda'dan da açıklama gelmişti

Başbakan Sebastian Kurz, OFR Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Avusturya'da seçim kampanyaları istenmiyor ve artık Türklerin bu topraklarda seçim kampanyası düzenlemelerine izin vermeyeceğiz" demişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk bakanların 24 Haziran seçimi öncesi ülkesinde propaganda yapmasının "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" öne sürmüştü.

Ömer Çelik: Demokrasiye karşı iki yüzlülük

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda Başbakanı Rutte'nin ve Avusturya Başbakanı Kurz'un 24 Haziran seçimi açıklamasına Twitter'dan tepki göstermiş, "Demokrasinin kendisine karşı yapılan iki yüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk, bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı" demişti.