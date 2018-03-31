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Alman Tornado uçaklarının 'NATO görevi için elverişsiz' olduğu iddia edildi

Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü.

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Alman Tornado uçaklarının NATO görevi için elverişsiz olduğu iddia edildi

Spiegel dergisinin, Almanya Savunma Bakanlığının hazırladığı gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın sahip olduğu 93 Tornado uçağının ivedilikle kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi gerekiyor.

Raporda, uçaklardaki sistemin eskidiğine işaret edilerek, bu araçların şifreli iletişim ve NATO tarafından talep edilen dost-düşman tanıma sistemlerine sahip olmadığı belirtildi.

İddiaya göre dost-düşman tanıma sisteminin, Alman Tornado uçaklarına 2019 yılına kadar monte edilmesi de mümkün değil.

Haberde ayrıca, Tornado uçaklarının silah sisteminin, herhangi bir NATO görevine katılmayacağı ifade edilerek, bunların modernizasyonunun şimdiden tahmin edilemeyen ek maliyet getireceği aktarıldı.

Habere göre bu eksiklere rağmen Ocak ayından bu yana 10 Alman Tornado uçağı NATO Mukabele Gücü (NATO Response Force) kapsamında yer alıyor.

Bir süre önce de Alman ordusundaki Loepard-2 tanklarının yarısından fazlasının çalışmaz halde olduğu yönünde haberler çıkmış ve ordudaki 244 tanktan sadece 95’nin çalıştığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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