Alman Sosyal Demokratlara ilk kadın lider

Andrea Nahles, Olağanüstü Genel Kurul'da delegelerin kullandığı geçerli 624 oyun 414’ünü alarak Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı oldu.

47 yaşındaki Nahles, Sosyal Demokrat Parti'nin 155 yıllık tarihindeki ilk kadın genel başkanı.

SPD, Almanya'da 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçime Martin Schulz liderliğinde girdi.

Schulz, partisinin bu yılın şubat ayında Hristiyan Birlik partileri ile hükumet kurma konusunda anlaşmasından sonra Dışişleri Bakanı olmak istedi. Ancak bu girişimi parti içinde tepkilere yol açtı.

Bunun üzerine Schulz, yeni hükumette yer almayacağını açıkladı ve genel başkanlık görevinden istifa etti.

Kaynak: TRT Haber