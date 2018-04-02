Alman Posta İdaresi "verileri siyasi partilere sattı" iddiası

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2017 seçim kampanyalarında kullanmak için Alman Posta İdaresi'nden milyonlarca kişinin verilerini aldığı ve buna yüksek ödeme yaptığı iddia edildi.

Haberde, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi, Sol Parti ve Almanya için Alternatif Partisi'nin, Posta İdaresi ile bu yönde bir iş birliği yapmadığı belirtildi.

"Veri kullanımı istismarı"

Almanya’da Berlin Eyalet Mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcılara ait veri kullanımını "yasa dışı" olarak yorumlayarak; açılan davada, kullanıcıların önceden belirlenmiş Kullanım Koşulları ve bazı Hizmet Şartları’nı kullanma biçiminin Almanya’daki veri korumasına yönelik yasaları ihlal ettiğine karar vermişti.

"Genel Veri Koruma Yasası" geliyor

Avrupa Birliği (AB) Mayıs ayı sonunda, Genel Veri Koruma Yasası'nı (GDPR - General Data Protection Regulation) yürürlüğe sokacak. Yeni yasayla birlikte Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri Kullanım Koşulları ve Hizmet Şartları’nı yeniden düzenleyecek.

Facebook'la başlayan veri krizi

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın seçim kampanyası sırasında, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmişti.

Özür üzerine özür dileyen şirket, büyük zarara uğramıştı.

Kaynak: İHA, Reuters