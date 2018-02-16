Alman politikacÄ±dan TÃ¼rklere Ä±rkÃ§Ä± hakaret

Almanya’nÄ±n Nentmannsdorf kentinde partisinin dÃ¼zenlediÄŸi karnaval toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan AndrÃ© Poggenburg TÃ¼rkler hakkÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä± konuÅŸmasÄ±yla bir skandala imza attÄ±.

Almanya’da yaÅŸayan TÃ¼rkler iÃ§in “Bu deve Ã§obanlarÄ± ait olduklarÄ± yere yani BoÄŸaz’Ä±n (Ä°stanbul BoÄŸaz’Ä±) ardÄ±na dÃ¶nsÃ¼nler” diyerek Ã§irkin sÃ¶zler sÃ¶yledi.

IrkÃ§Ä± Poggenburg konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda TÃ¼rklerden “VatansÄ±z serseri gÃ¼ruhu burada istemiyoruz” diye bahsederek haddini aÅŸtÄ±.

IrkÃ§Ä± sÃ¶ylemleri ile bilinen AfD Partisi Poggenburg’a sahip Ã§Ä±karken, birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu ve politikacÄ± bu durumu eleÅŸtirdi.

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier'den sert tepki

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank Walter Steinmeier, AndrÃ© Poggenburg'u ÅŸu sÃ¶zlerle eleÅŸtirdi:

“GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla bazÄ± politikacÄ±lar, seviyesizliÄŸi, acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve nefret sÃ¶ylemlerini strateji haline getirmiÅŸler”

Dresden savcÄ±lÄ±ÄŸa yapÄ±lan ÅŸikayetler doÄŸrultusunda Poggenburg’un konuÅŸmasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan genel seÃ§imlerde Ä±rkÃ§Ä± AfD Partisi yÃ¼zde 12,6 oranÄ±nda oy alarak Meclis’e girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Ä°HA, TRT Haber