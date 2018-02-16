  • 16 ÅžUBAT 2018, CUMA

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BuradasÄ±nÄ±z : » » Alman politikacÄ±dan TÃ¼rklere Ä±rkÃ§Ä± hakaret

Alman politikacÄ±dan TÃ¼rklere Ä±rkÃ§Ä± hakaret

IrkÃ§Ä± sÃ¶ylemleriyle bilinen Almanya iÃ§in Alternatif Partisi (AfD) Sachsen-Anhalts eyaleti BaÅŸkanÄ± AndrÃ© Poggenburg Almanyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rklere hakaret etti.

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Alman politikacÄ±dan TÃ¼rklere Ä±rkÃ§Ä± hakaret

Almanya’nÄ±n Nentmannsdorf kentinde partisinin dÃ¼zenlediÄŸi karnaval toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan AndrÃ© Poggenburg TÃ¼rkler hakkÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä± konuÅŸmasÄ±yla bir skandala imza attÄ±. 

Almanya’da yaÅŸayan TÃ¼rkler iÃ§in “Bu deve Ã§obanlarÄ± ait olduklarÄ± yere yani BoÄŸaz’Ä±n (Ä°stanbul BoÄŸaz’Ä±) ardÄ±na dÃ¶nsÃ¼nler” diyerek Ã§irkin sÃ¶zler sÃ¶yledi. 

IrkÃ§Ä± Poggenburg konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda TÃ¼rklerden “VatansÄ±z serseri gÃ¼ruhu burada istemiyoruz” diye bahsederek haddini aÅŸtÄ±.  

IrkÃ§Ä± sÃ¶ylemleri ile bilinen AfD Partisi Poggenburg’a sahip Ã§Ä±karken, birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu ve politikacÄ± bu durumu eleÅŸtirdi.

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier'den sert tepki

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank Walter Steinmeier, AndrÃ© Poggenburg'u ÅŸu sÃ¶zlerle eleÅŸtirdi:

“GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla bazÄ± politikacÄ±lar, seviyesizliÄŸi, acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve nefret sÃ¶ylemlerini strateji haline getirmiÅŸler” 

Dresden savcÄ±lÄ±ÄŸa yapÄ±lan ÅŸikayetler doÄŸrultusunda Poggenburg’un konuÅŸmasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan genel seÃ§imlerde Ä±rkÃ§Ä± AfD Partisi yÃ¼zde 12,6 oranÄ±nda oy alarak Meclis’e girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. 

Kaynak: Ä°HA, TRT Haber

Etiketler: AndrÃ© Poggenburg, almanya, Ä±rkÃ§Ä±
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