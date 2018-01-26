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Alman polisi terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Almanya'da Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan ve taşkınlık yapan terör örgütü yandaşlarına polis müdahalede bulundu.

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Alman polisi terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKK paçavraları taşıdı ve slogan attı.

Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.

Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı.

Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

Kaynak:AA

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