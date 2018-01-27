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Buradasınız : » » Alman polisi terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti

Alman polisi terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti

Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu.

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Alman polisi terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etti

Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen terör örgütü yandaşlarının, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti.

Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı.

Polis taşkınlık yapanlardan bazılarını kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına alarak bu kişileri serbest bıraktı.

AA

Etiketler: yasa dışı yürüyüş, PKK, almanya
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