Alman otomobil devleri insan ve maymunlara egzoz dumanı solutmuş

Emisyon skandalı nedeniyle iki yılı aşkın süredir zor zamanlar yaşayan Volkswagen ve diğer iki güçlü rakibi BMW ve Daimler'ın insan ve maymunlara egzoz dumanı soluttukları ortaya çıktı.

Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği tarafından hazırlanan rapor, skandalın korkunç boyutunu gözler önüne seriyor.

Rapora göre, 2014 yılında Alman otomobil devleri, astım, akciğer hastalıkları, kalp krizi ve erken ölümle ilişkilendirilen zehirli egzoz dumanını insanlarda ve maymunlarda denedi.

Hatta 25 sağlıklı insan denek olarak kullanıldı. Aachen Üniversitesi'ne bağlı ve söz konusu dev firmalar tarafından finanse edilen bir enstitüde insanlara, belirli saat aralıklarında belli dozlarda azot dioksit solutuldu.

Böylece bu gazların etkileri ölçüldü. Aynı zaman diliminde Dünya Sağlık Örgütü, dizel egzos gazını kanserojen olarak sınıflandırınca, firmalar deneylere maymunlar üzerinde devam etti.

Araştırmacılar 10 maymunu havasız bir odaya kilitledi. Maymunlara çizgi film izletilirken Volkswagen marka bir araçtan sızan egzoz gazı solutuldu.

Alman ve ABD basınında çıkan haberlerin ardından Volkswagen dünya kamuoyundan özür diledi. Alman hükümeti ise skandalın affedilecek bir tarafı olmadığını açıkladı.

3 dev şirkete tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber