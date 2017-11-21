  • 21 KASIM 2017, SALI

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Buradasınız : » » Alman Meclisinde 'terör örgütü YPG' skandalı

Alman Meclisinde 'terör örgütü YPG' skandalı

Almanya'da, Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Federal Mecliste (Bundestag) terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak propaganda yaptı.

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Alman Meclisinde terör örgütü YPG skandalı

Almanya'da, Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, bugünkü Meclis oturumunda kürsüde yaptığı konuşmada, hem terör örgütü YPG'yi övdü hem de bir kağıda basılı sembolü açtı.

Bu hareketiyle tepki çeken Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarıldı.

Daha sonra söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de PKK ve diğer terör örgütlerine Almanya'da getirilen yasaklamaları savundu.

Gabriel, PKK'nın Almanya'da uyuşturucu sattığı, haraç topladığı, insan kaçakçılığı ve şantaj yaptığını, bu nedenle yasaklı terör örgütü olduğunu vurgulayarak, PKK eylemlerine veya yasa dışı olaylara Alman polisinin müdahale etmesinin de hukuk devletinin gereği olduğuna dikkati çekti.

Gabriel'in sözlerine tepki gösteren Dağdelen bu kez de oturduğu yerden terör örgütlerini övücü ifadeler kullandı ve tekrar YPG sembolü açtı.

Dağdelen yine geçen yılın kasım ayında Federal Meclisin içinde o dönem terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile görüşmüş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, sevim dağdelen, ypg
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