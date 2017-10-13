Alman Meclisinde 'oturma düzeni' krizi

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan Federal Meclisin (Bundestag) ilk oturumunda Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekillerinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleriyle yan yana oturacağı bildirildi.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Federal Meclisin ilk oturumundaki oturma düzeninin, cumhurbaşkanını seçen Federal Konseydeki (Bundesversammlung) gibi belirleneceğini belirtti.

Federal Meclisin yanı sıra eyalet meclis millet üyelerinin de yer aldığı Federal Konseyde en sağda oturan AfD'nin yanında sırasıyla FDP, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri yer alıyor.

Liberal eğilimli Hür Demokrat Parti temsilcileri daha önce AfD milletvekillerinin yanına oturmak istememiş ve tartışma yaşanmıştı.

FDP Sözcüsü Nils Droste, ilk oturumda Lammert'in oturma düzenini kabul edeceklerini ancak bu konuyu daha sonra yeniden tartışmaya açacaklarını kaydetti.

AfD Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland ise, FDP'nin tutumuna anlam veremediğini belirterek, "Bunu gülünç buluyorum" ifadesini kullandı.

Federal Meclisin ilk oturumu 24 Ekim'de yapılacak.