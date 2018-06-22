Alman hükümetinde çatlak derinleşiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikasında görüş ayrılığı yaşıyor.

Seehofer, “Passauer Neuer Presse” gazetesine konuştu. Sığınmacı ve iltica sorunu Avrupa Birliği'nde (AB) masaya yatırılacak.

Ulusal girişim başlatılacak

Sonuç çıkmaması durumunda neler olabileceği Horst Seehofer'ın gündemindeydi.

Ulusal alanda harekete geçeceğini söyleyen Seehofer'a göre Almanya’da yeniden düzen sağlanmalı.

Koalisyon sonlanabilir

Seehofer'a Alman hükümetinin temel siyasi çizgilerini başbakanın çizdiği hatırlatıldı.

"Bu sebeple ülkesinin düzenini ve güvenini düşünen ve bunlarla ilgilenen bir bakan görevden alınırsa bu dünyada bir prömiyer olur. Nerede yaşıyoruz? Ben koalisyonda yer alan 3 partiden biri olan CSU’nun genel başkanıyım ve partimin desteğiyle hareket ediyorum. Başbakanlık İçişleri Bakanı'nın çalışmasından memnun değilse koalisyonu sonlandırmak gerekir."

İlticayı önleme hazırlıkları

Sığınmacı ve ilticayla ilgili inandırıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Horst Seehofer konunun AB'de görüşülmesinden memnun.

“AB’yi uyandırdığım için mutluyum. Avrupa’da 1 hafta içinde birden bir araya gelme ve sorunları çözme hazırlığı var. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Hedef konusunda Başbakan ile hemfikirim. Daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapan insanların ülkemize gelmesini önlemek istiyoruz. Şansölye konuyu Avrupa düzeyinde çözmek istiyor. Ben bunu, gerektiğinde federal polis teşkilatıyla sınırda çözmek istiyorum."

İçişleri harekete geçecek

AB düzeyinde aynı etkiyi gösteren çözüm bulunması durumunda ulusal alanda tek başına hareket etmeye gerek kalmayacak.

Almanya İçişleri Bakanı, Avrupa'da çözüm bulunmazsa harekete geçmekte kararlı.

Seehofer çözüm planı hazırladı

Seehofer'in sığınmacı ve iltica sorunlarının çözümü için hazırladığı planda dikkat çeken noktalar var.

Başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmeleri gibi.

Başbakan Merkel, Avrupa’da çözüm arıyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel ise buna karşı çıkıyor ve AB düzeyinde çözüm bulunmasını istiyor.

Yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle Seehofer hazırladığı planını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

Fikirler çatışıyor

Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer ile görüş ayrılığını gideremedi.

İç politikada çözüm yolu bulamayınca konuyu AB'ye taşıdı.

Sığınmacılar için diplomasi atağı

Merkel, geçen hafta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya’da bunları ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Başbakan Merkel görüştükten sonra sığınmacı konusunda çözüm yolları bulmak için görüştü.

Brüksel'de mini zirve

Pazar günü Brüksel’de 10 AB ülkesinin katılımıyla bir "mini zirve" yapılacak.

28-29 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de aynı konu geniş biçimde ele alınacak.

Merkel için zaman işliyor

Seehofer, çözüm için Merkel’e bu ayın sonuna kadar süre verdi. Brüksel’de yapılacak zirveyi yakından izleyecek.

SPD'de erken seçim hazırlığı iddiası

Öte yandan koalisyonun diğer üyesi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) erken seçim hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, geçen haftalarda SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil’in yönetiminde erken seçimin hızlı organize edilmesi konuşuldu.

Kriz koalisyonun kaderini çizecek

Bunun için de 3 toplantı yapıldı. CDU ve CSU arasında yaşanan kriz koalisyonun geleceğini önemli şekilde etkileyecek.

Kaynak: AA