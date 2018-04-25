"Alman hükümeti Türkiye'den 350 imamın gelmesine onay verdi"

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin Türk imamlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, Alman hükümetinin geçen yıl DİTİB’e bağlı 350 imama altı aylık çalışma vizesi verdiği belirtildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın bu sürenin dolmasının ardından imamların Almanya'yı terk etmeleri ya da iltica başvurusu yapmaları ihtimali konusunda bilgisi olmadığına dikkat çekildi.

Almanya'da 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan DİTİB'e bağlı imamların çoğunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilmesi, maaşlarının Türk hükümeti tarafından ödenmesi ve bazı imamlar hakkındaki casuslık iddiaları Almanya'da eleştirilere yol açmıştı.

Kaynak: TRT Haber