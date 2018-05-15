Alman hükümeti Gazze'deki kanlı olayları kınamadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Seibert, bazı ülkeler tarafından gündeme getirilen ve olayların bağımsız bir komisyon tarafından araştırılması önerisi konusunda Alman hükümetinin ne düşündüğünün sorulması üzerine, yaşanan olaylardan büyük endişe duyduklarını belirtti.

"Federal hükümet adına, bağımsız bir komisyonun sınır bölgesinde yaşanan şiddeti ve kanlı çatışmaları aydınlatabileceğine inandığımızı söyleyebilirim."

"Barışçıl gösteriler şiddeti körüklemek için kötüye kullanılmamalı"

Sözcü Seibert, Hamas'ın şiddeti körüklemeye çalıştığını vurguladı.

"İsrail ile Gazze sınırındaki çitlerde yaşanan korkunç olaylar bizi çok endişelendiriyor. Aralarında çocukların da bulunduğu birçok insanın hayatını kaybetmesi de korkunç bir şey. Herkesin barışçıl şekilde gösteri yapma hakkı vardır ancak bu barışçı gösteriler de şiddeti körüklemek için kötüye kullanılmamalıdır. Hamas da şiddeti körüklemeye çalışıyor. Bu da ahlaksızca bir tutum."

"İsrail'in de vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkı var"

Seibert, insanların barışçı gösteri hakkını her zaman savunduklarını ancak İsrail'in de vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkı olduğunu ifade etti.

"İsrail hükümetinin, vatandaşlarının ve aynı zamanda sınırlarının güvenliğini koruma hakkı ve sorumluluğu var ancak burada orantılı tutum korunmalı. Bu özellikle gerçek mermi kullanılması konusunda önemli. Bu gergin ortamda daha başka olayların da yaşanmasından endişe duyuyoruz. Bu nedenle tüm tarafları gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamaya çağırıyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki olayları kınamasını hatırlatması ve gazetecilerin ısrarla Alman hükümetinin olayları neden kınamadığını sormaları üzerine de Seibert, Fransa ile özellikle Orta Doğu politikaları konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ancak kendisinin Alman hükümeti adına konuştuğunu söylemekle yetindi.

Kaynak: AA