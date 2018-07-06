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Alman hükümeti Esed rejimini kınadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.

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Alman hükümeti Esed rejimini kınadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suriye-Ürdün sınırında, Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin düzenlediği saldırıların insani felakete yol açtığını belirtti.

"320 binden fazla insan göç etmek zorunda kaldı"

Seibert, çatışmalardan dolayı bölgeden 320 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığını ve zor durumda olduklarını söyledi.

"Alman hükümeti, Suriye-Ürdün sınırında yeniden tırmanan şiddeti kınıyor" diyen Steffen Seibert, özellikle Rusya'ya insani yardım için girişleri ve gerginliği azaltma bölgesi için anlaşmaya varılan ateşkesi yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

Ürdün'e uluslararası destek verilmeli

Steffen Seibert, Ürdün'ün sığınmacılar için yaptığı yardımlar konusunda bu ülkeye uluslararası desteğin verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, suriye, Esed
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