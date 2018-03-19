Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı ortak bir başarıdır

Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, 2 yıl önce varılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye sığınmacı mutabakatının Avrupa ve Türkiye için ortak bir başarı olduğunu belirtti.

Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, bu mutabakatla insan kaçakçılarıyla etkin mücadele edildiğini vurguladı.

"Alman hükümeti açısından, AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı açık şekilde Avrupa ve Türkiye için ortak bir başarıdır." diyen Seibert, mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Yunanistan’a geçme girişimi sırasında anlaşma öncesine göre Ege Denizi'nde çok daha az kişinin boğulduğunu ifade etti.

Seibert, bunun yanı sıra AB'nin Türkiye’deki projeler için yaptığı ve yapmaya devam edeceği mali yardımlardan dolayı da bu ülkede bulunan sığınmacıların yaşamının iyileştirildiğini söyledi.

"Almanya sınır kontrollerini sürdürecek"

Almanya’nın sınır kontrollerini uzatıp uzatmayacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Seibert, Avrupa'da serbest dolaşımı öngören Schengen Anlaşması’nın bir kazanım olduğunu ve bunun muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak bunun Avrupa ülkelerinin dış sınırlarını kapsamlı bir şekilde korumaları durumunda işleyebileceğine işaret eden Seibert, AB’nin dış sınırlarının korumasının mükemmel olmadığından dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Alman sınırlarındaki kontrollerin devam etmesi yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Almanya, sığınmacıların sayısının artmasıyla 2015’ten sonra sınır kontrolleri yapmaya başlamıştı.

Kaynak: AA