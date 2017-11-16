Alman elektronik devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens, dünya çapında binlerce çalışanını işten çıkartıp, Almanya'daki bazı işletmelerini kapatacak.

Almanya'da Kapatılacak işletlemeler Görlitz, Leipzig ve Offenbach'da. Bu işletmelerde çalışan 920 kişi işsiz kalacak. Erfurt kentindeki işletme için de satış dahil birçok seçenek masada.

Şirket bu küçülmeye gerekçe olarak santral ve motor üretimi alanında yaşanan bazı sorunları gösterdi. Böylece yarısı Almanya'da olmak üzere farklı ülkelerdeki üretim merkezlerinde yaklaşık 7 bin kişinin görevine son verilecek.

Alman Siemens şirketinin santral ve motor üretimi alanında dünya çapında 91 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Kaynak: AA