  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.868
    EURO 4.556
  • BIST 106976.67
    ALTIN 159.092
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alman elektronik devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

Alman elektronik devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

Siemens yaklaşık 7 bin kişinin işine son verecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alman elektronik devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens, dünya çapında binlerce çalışanını işten çıkartıp, Almanya'daki bazı işletmelerini kapatacak.

Almanya'da Kapatılacak işletlemeler Görlitz, Leipzig ve Offenbach'da. Bu işletmelerde çalışan 920 kişi işsiz kalacak. Erfurt kentindeki işletme için de satış dahil birçok seçenek masada. 

Şirket bu küçülmeye gerekçe olarak santral ve motor üretimi alanında yaşanan bazı sorunları gösterdi. Böylece yarısı Almanya'da olmak üzere farklı ülkelerdeki üretim merkezlerinde yaklaşık 7 bin kişinin görevine son verilecek. 

Alman Siemens şirketinin santral ve motor üretimi alanında dünya çapında 91 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Siemens, motor, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER