Alman ekonomisinde siyasi kriz endişesi

Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından yürütülen koalisyon görüşmeleri başarısız oldu. Bu 70 yıl sonra ilk kez oluyor. Ekonomi de bu durumun yansımalarından tedirgin.

Alman Bankalar Birliği Başkanı Hans-Walter Peters, ülkede uzun süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin sona ermesini büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımladı.

Peters, Almanya’nın bir şansı kaçırdığını savunarak, "Maalesef şu an için bir şans kaçırıldı. Dijitalleşme, eğitim ve Avrupa'nın daha da gelişmesi gibi gelecekteki konuların üstesinden gelmek için değerli bir zaman harcandı. Özellikle bu zor durumda tüm partiler Avrupa ve Almanya için sorumluluklarının farkında olmalıdırlar." dedi.

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater ise siyasi krizin ekonomideki yansımalarının önümüzdeki günlerde daha net hissedileceğini söyledi.

Kater "Alman toplumu için olduğu kadar diğer Avrupa ülkeleri için de birkaç zorluk var ve gelecek günlerde bunlara karşı önlem almak için yeni bir hükümet kurulması gerekiyor. İşin seyri gelecek aylarda netleşecek." diye konuştu.

Ancak Kater çok da karamsar değil.

Ona göre Alman ekonomisi çok güçlü ve birkaç ay ara verilmesi, ekonomide herhangi bir hasara yol açmayacak.

AA