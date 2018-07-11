  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.85
    EURO 5.667
  • BIST 89384.99
    ALTIN 194.388
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan ABD Başkanı Trump'a 'esir' yanıtı

Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan ABD Başkanı Trump'a 'esir' yanıtı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD Başkanı Trump'ın Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesini "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin" şeklinde değerlendirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alman Dışişleri Bakanı Maastan ABD Başkanı Trumpa esir yanıtı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." dedi.

Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER