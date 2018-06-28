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Alman Bild gazetesinin binasında "göçmen korkusu"

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in de içinde olduğu Axel Springer medya grubuna ait gökdelende, Salı günü bir göçmenin gezintisi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Alman Bild gazetesinin binasında &quot;göçmen korkusu&quot;

Göçmenin bina önündeki kaldırımda yürüdüğünü gören ve durumu binanın güvenlik ekibine aktaran gazetecilerin uyarısı üzerine bina boşaltıldı.

Binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltılmasının ve içeride arama işleminin yapılmasının ardından Berlin polisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin tedbirli davrandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, siyahi göçmenin bina önünde dolaştığının fark edilmesiyle binadaki çok sayıda kişinin sağa sola koşturmaya başladığını ve yardım çağırmak için çığlık attığını aktardı.

Kaynak: Euronews

Etiketler: Bild, Axel Springer, almanya
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