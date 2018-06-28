Alman Bild gazetesinin binasında "göçmen korkusu"

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in de içinde olduğu Axel Springer medya grubuna ait gökdelende, Salı günü bir göçmenin gezintisi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:04





