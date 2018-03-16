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Alman bakandan tartışılacak sözler: İslam Almanya'ya ait değildir

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, İslam'la ilgili tepki çeken sözler söyledi.

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Alman bakandan tartışılacak sözler: İslam Almanyaya ait değildir

Avrupa'da İslamafobi ve ırkçılık artarken, Alman İçişleri Bakanı'ndan tartışılacak bir açıklama geldi. 

Seehofer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya'nın Hristiyanlıkla şekillendiğini söyleyerek, "İslam, Almanya'ya ait değildir. Ancak ülkede yaşayan Müslümanlar Almanya'ya aittir" dedi.

"Almanya sadece izlemeye devam mı edecek?"

Açıklamaya tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

Yeneroğlu, İçişleri Bakanı'nın Almanya'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırılara ses çıkarmamasını eleştirdi.

Müslümanları dışlayarak Bavyera eyalet seçimlerine start vermeyi amaçladığını söyleyen Yeneroğlu, ''Eskiden sinagoglar yakıldı, bugün camiler yanıyor. Almanya sadece izlemeye devam mı edecek?'' diye sordu.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Horst Seehofer, almanya
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