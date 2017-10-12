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Alman bakandan 'Müslümanlar için tatil günü' açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bazı bölgelerde Müslümanlar için tatil günü uygulaması başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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Alman bakandan Müslümanlar için tatil günü açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bazı bölgelerde Müslümanlar için tatil günü uygulaması başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Maiziere, üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Aşağı Saksonya eyaletinde pazar günü yapılacak eyalet meclisi seçimleri vesilesiyle Wolfenbüttel kentinde düzenlediği seçim mitinginde, "Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazırım. İstenirse belki yapılabilir." dedi.

Allerheiligen adı verilen Katoliklere ait dini tatil gününün de sadece Katolik Hristiyanların yaşadığı bölgelerde uygulandığına işaret eden Maiziere, "Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde neden bir Müslüman tatil günü konusu da düşünülmesin ki." şeklinde konuştu.

CDU Aşağı Saksonya Eyaleti Başkanı Bernd Althusmann ise Bakan Maiziere'nin açıklamalarını eleştirerek, "Dini tatil günlerine ilişkin tartışmaları seçim mücadelesinde genel olarak uygun bulmuyorum." dedi.

Almanya'da mevcut olan tatil günlerinin uzun bir geçmişe dayandığına dikkati çeken Althusmann, "Köklü yapıların değiştirilmesi için ihtiyaç görmüyorum." şeklinde konuştu.

Ülkenin 16 eyaletinde yerel hükümetlerin kendi isteğine bağlı olarak farklı şekilde uyguladığı resmi tatil günleri mevcut.

Almanya'da sadece iki eski Alman devletinin birleştiği gün olan 3 Ekim ülke çapında resmi tatil günü olarak kabul ediliyor.

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