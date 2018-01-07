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Buradasınız : » » Alman Bakan, mevkidaşı Çavuşoğlu'na Türk çayı ikram etti

Alman Bakan, mevkidaşı Çavuşoğlu'na Türk çayı ikram etti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti.

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Alman Bakan, mevkidaşı Çavuşoğluna Türk çayı ikram etti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
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