Alman aşırı sağcı liderden tepki çeken Nazi dönemi yorumu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi liderlerinden Alexander Gauland'ın, Nazi dönemi ve Alman tarihindeki yerine yönelik yorumu ülkede tartışmalara yol açtı.

Eş Başkan Gauland, partisinin Gençlik Kolları toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya'nın Adolf Hitler'in ve Nazi Partisinin iktidarda olduğu 12 yılın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ancak bu dönemin Alman tarihinin "küçük ve önemsiz bir bölümü" olduğunu belirterek, "Nazi dönemi bin yılı aşan muzaffer Alman tarihi için ancak 'kuş pisliği kadar' bir lekedir" dedi.

Merkel'in partisinden tepki

Alexander Gauland'in bu yorumu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Gauland'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Holokost ve topyekun harp, Gauland ve partisi için kuş pisliğinden ibaret." paylaşımında bulundu.

Genel Sekreter, Alexander Gauland'ın ifadelerinin AfD'nin orta sınıf saygınlığı ardına saklamaya çalıştığı asıl rengini ortaya koyduğunu da savundu.

Kaynak: AA