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Aliyev'den Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Sizin liderliğiniz, Türk halkının dayanışma ve kararlılığıyla hain niyetlerin önüne geçildi.' dedi.

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Aliyevden Erdoğana &quot;15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü&quot; mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektubuna "Aziz gardaşım" diye başlayan Aliyev, 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı olayların, ülkenin anayasal düzenini koruyan Türk halkının metanet ve canını feda etmesinin, Azerbaycan'da gerçek bir kahramanlık örneği olarak hatırlandığını bildirdi.

Demokrasiyi savunan milyonlarla insanın Türk halkının iradesini kimsenin kıramayacağını ve devletçiliğe karşı yönelen tüm girişimlerin iflasa mahkum olduğunu ispat ettiğini vurgulayan Aliyev, "Olayı duyar duymaz Türkiye'nin yasal yönetimine desteğimi belirttim ve ülkenin anayasal düzenine kastetmek isteyenleri kınadım, bununla ilgili Azerbaycan hükümet üyelerine gerekli talimatları verdim." ifadelerini kullandı.

Demokratik değerleri ve toplumsal hayatın tüm alanlarında elde edilen başarıları yaşatmak için sarsılmaz irade sergileyen şehitlerin anısının daima kalplerde yaşatılacağına emin olduğunu kaydeden Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sizin liderliğiniz, Türk halkının dayanışma ve kararlılığı sayesinde hain niyetlerin önüne geçilmez siperler örüldü, Türkiye büyük tehlikeden kurtuldu. Siz, halkı seferber ederek ülkenin kalkınması ve dünya devletleri arasındaki nüfuzunun güçlenmesi için büyük işler başardınız, kişisel çıkarları halkın iradesinden üstün tutan anti milli güçleri yendiniz. Tüm bunlar kardeş Türkiye vatandaşları gibi bizi de kalpten sevindiriyor.

Aziz gardaşım. 15 Temmuz şehitlerine bir daha rahmet diliyor, yakınlarına ve kardeş Türk halkına sabır arzuluyorum. Hayati öneme sahip tüm konularda sizinle dayanışma içerisinde olduğumu ifade ediyorum."

Mektubunda, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi memnuniyetle hatırladığını aktaran Aliyev, bu müzakerelerin iki ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Etiketler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup
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