Aliyev'den AKPM'nin Türkiye kararına tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması kararının çok adaletsiz olduğunu belirterek, "Biz bunu kabul edemeyiz. Bu çok yanlış bir adımdı. Kendileri için de hayır getirmeyecek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Avcı, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Avcı, AKPM'nin Türkiye'yle ilgili kararına Azerbaycan'da gösterilen tepkiler için teşekkürlerini iletti.

Aliyev de Avcı'dan Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Türkiye ile turizm ilişkilerini daha da ilerletmek istediklerini dile getiren Aliyev, Azerbaycan turizminin ivme kazandığını, geçen yıl sektörde yüzde 25 artış yaşandığını söyledi. Aliyev, turizmi ekonominin önemli bir sektörüne dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Asla kabul etmeyiz"

AKPM'nin Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması kararına da değinen Aliyev, "Bu karar hem Azerbaycan parlamentosunda hem basında kınandı. Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir daha gösterdik. Bu çok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu çok yanlış bir adımdı. Kendileri için de hayır getirmeyecek." diye konuştu.