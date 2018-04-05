Aliyev: Ermenistan işgali sona ermedikçe bölgeye barış gelmeyecek

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Kongre Merkezi'ndeki konferansın açılışında yaptığı konuşmada NAM'ın insani değerleri teşvik ettiğini, uluslararası barış ve güvenliğin temin edilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan bahseden Aliyev, "Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edildi. Bir milyon Azerbaycanlı topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Hocalı katliamında 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlının da aralarında bulunduğu 613 sivil vahşice katledildi. Bu insanlık suçudur. İşgal şimdi de devam ediyor. Uluslararası kurumların kararlarına rağmen Ermenistan işgalini sürdürüyor. İşgal sona ermedikçe bölgeye barış gelmeyecektir" dedi.

"Ermenistan diğer milletlere etnik temizlik uyguladı"

Ermenistan nüfusunun yüzde 99'unun Ermenilerden oluştuğunu hatırlatan Aliyev, "Çünkü onlar Ermenistan'daki diğer milletlere etnik temizlik uyguladı. Azerbaycan ise uluslararası diyaloğun, çok kültürlülüğün merkezlerinden biri. Biz dinler ve kültürler arası barış ve iş birliğinden yanayız" diye konuştu.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği konferansa NAM Dönem Başkanı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa ve 800'den fazla yetkili katıldı.

Azerbaycan, 2019'da NAM 18. Zirve Toplantısı'na ev sahipliği yapacak ve 2019-2022 döneminde de NAM dönem başkanlığını yürütecek.

Kaynak: AA