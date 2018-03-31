Alimler, Kudüs ve Filistin için buluştu

Filistin Alimler Birliği ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) tarafından düzenlenen Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması, Türkiye, Filistin ve diğer İslam ülkelerinden çok sayıda kanaat önderini bir araya getirdi.

Esenler'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Türkiye’nin Mescid-i Aksa konusunda herkesten daha hassas olduğunu ve bu konuda özel bir mesuliyeti bulunduğunu söyledi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komitesi Başkanı Dr. Ahmed El-Ömeri ise Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların meselesi ve mesuliyetinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Filistin’in haklı davasına sahip çıktığını belirtti.

Mescidi Aksa'nın esaret altında kalamayacağını belirten Ömeri, şunları aktardı:

"Bu bir ümmet meselesidir. Bugün Türkiye'yi bu ümmetin başında görmekteyiz. Liderliğini yapmaktadır. Direniş iddiasında bulunanlar ise oradaki direnişi kırıyorlar. Bizim beraber olarak bu dava için imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Karşımızda hiç kural, ahlak tanımayan korkuyla yaşayan bir düşman var. Demokrasi, insan haklarında da yalan söyleyen korkak bir düşman. Onlar korkuyla yaşıyorlar. Bütün bir İslam ümmeti harekete geçtiğinde nasıl başarı elde edeceğimizi düşünün. Arakan da, Türkistan da, Filistin de ümmetin ortak davasıdır. Cepheler farklı olsa da hepsinde birlikte olmamız gerekir. Her bir dava diğerinden kopuk değildir. Düşmanın istediği ise bizim dağılıp, ayrılmamız."

Kudüs Platformu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati de Gazze'de yaşanan saldırıya değinerek, İsrail'in saldırgan tavrını devam ettirdiğini söyledi.

Kudüs'ün özgürlüğü için umutlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'yi Kudüs için toplantıya çağırmasını ve Genel Kurul'da alınan kararı hatırlatan Nebati, ABD’nin tehditlerine rağmen ülkelerin Türkiye ve Yemen'in teklifine evet dediğini kaydetti.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise İsrail rejiminin saldırı ve politikalarını kaygısız, tasasız şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Turan, bunun sebebinin ise Müslümanların içerisinde bulunduğu durum ve küresel egemen güçlerin tutum ve davranışlarından kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA