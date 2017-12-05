Alevlerden kaçabilmek için binlerce kişi yollara düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde ormanlık arazide çıkan yangın nedeniyle binden fazla aile tahliye edildi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ventura İtfaiyesinden yapılan açıklamada, 30 bin nüfuslu Santa Paula kasabası çevresinde çıkan yangın nedeniyle kasabadaki binden fazla konutun zorunlu olarak boşaltıldığını belirtildi.

Los Angeles şehrinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bölgede başlayan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 40 kilometrekarelik alana yayıldı.

Yetkililer kasabada bir kişinin yangınla bağlantılı bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini ve en az iki binanın yangında hasar gördüğünü kaydetti.

Yangının çıktığı yerin yakınında bulunan Thomas Aquinas Üniversitesi boşaltılarak eğitime ara verildi.

Komşu Los Angeles ve Santa Barbara'dan itfaiye ekipleri, destek için bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, yangının kısa süre sonra daha batıdaki yaklaşık 100 bin nüfuslu vilayet merkezini etkilemeye başlayacağını tahmin ediyor.

Ventura Vilayeti İtfaiye Şefi Mark Lorenzen, yangının çok hızlı ilerlediğine dikkati çekerek, "Böyle rüzgarla yayılan yangınlarda itfaiyeciler olarak tek yapabileceğimiz, erken davranıp insanları tahliye etmek ve yapıları korumaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgede saatteki hızı 95 kilometreyi bulan rüzgarlar beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA