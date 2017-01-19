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Buradasınız : » » Alaska'daki Bogoslof Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Alaska'daki Bogoslof Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağı dün sabah saatlerinde yeniden aktif duruma geçip kül püskürtmeye başladı.

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Alaskadaki Bogoslof Yanardağı yeniden faaliyete geçti

16 Aralık'tan bu tarihe kadar bir çok kez faaliyete geçen ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Alaska Volkan Gözlem Merkezinden yetkililer, Anchorage kentinin bin 368 kilometre güneybatısında bulunan Bogoslof Yanardağı'nın dün öğle saatlerinde patladığını ve 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürttüğünü belirtti.

Bogoslof Yanardağına ait kül bulutlarının 6 kilometrelik yüksekliğine çıkmasından ötürü hava trafiğindeki etkilenmelerden dolayı güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Kül bulutunun yüksekliği pilotlar tarafından bildirilirken, uydu görüntüleri bulutun Bering Denizi'nin kuzeydoğusuna doğru hareket ettiğini gösterdi.

Etiketler: abd, Alaska, bogoslof yanardağı
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