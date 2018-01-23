Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD tsunami uyarı sistemi tarafından depremin ardından Alaska eyaletinin bir bölümü ve Kanada için tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: Reuters
ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Chiniak bölgesinin güneydoğusunda 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD tsunami uyarı sistemi tarafından depremin ardından Alaska eyaletinin bir bölümü ve Kanada için tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: Reuters
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e öfke büyüyor
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Almanya'da PYD/YPG yandaşları Türklere saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nı komuta merkezinde denetledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD söz vermişti, ancak YPG hala Münbiç'te