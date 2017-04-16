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Alaska, büyük tehlikeyle karşı karşıya! İşçiler tahliye edildi

ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doğalgaz sızıntısının olduğu bildirildi.

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Alaska, büyük tehlikeyle karşı karşıya! İşçiler tahliye edildi

ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doğalgaz sızıntısının olduğu bildirildi.

İngiliz petrol şirketi BP tarafından yapılan açıklamada, Alaska'nın North Slope bölgesinde şirkete ait bir kuyudaki iki çatlaktan cuma gecesi hem petrol hem doğalgaz sızıntısının başladığı kaydedildi.

Ekiplerin güvenlik nedeniyle sızıntının olduğu bölgeye gidemediklerinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki işçilerin tahliye edildiği aktarıldı.

Alaska Çevre Koruma Ajansı yetkilileri, sızıntının yaban hayatına olası zararını beklemediklerini ifade etti.

BP sözcüsü Brett Clanton, kızılötesi kameralarla havadan yapılan gözlemler sonucu, sızıntının tundralara ulaşmadan kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi.

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