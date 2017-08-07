  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.16
  • BIST 109790.03
    ALTIN 142.646
Buradasınız : » » Al Jazeera'dan 'İsrail'in kapatma kararına' kınama

Al Jazeera'dan 'İsrail'in kapatma kararına' kınama

Al Jazeera, Kudüs'teki ofisini kapatma kararı alan İsrail'i kınayarak, "suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, Filistin haberlerine de aynı şekilde devam edileceğini" açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Al Jazeeradan İsrailin kapatma kararına kınama

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Kudüs'teki ofisini kapatma kararı alan İsrail'i kınadı.

Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisini kapatma kararı kınanarak, suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, Filistin haberlerine de aynı şekilde devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Kudüs'teki ofisin kapatılma kararının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir süre önce "Mescid-i Aksa yayınları nedeniyle Al Jazeera'yı şiddete teşvik etmekle suçlamasının" hemen arkasından gelmesine dikkat çekildi.

"Kapatma gerekçesine delil gösterilemedi"

Son zamanlarda İsrailli bakanların ve bazı devlet görevlilerinin, Al Jazeera'yı benzer konularda suçlayan açıklamalar yaptığı ve bunun akabinde bir grup İsraillinin Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisine girdiği hatırlatılan açıklamada, İsrail kararından kaynaklanabilecek gelişmelerin yakından takip edileceği ve bunun için gerekli yasal önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortadoğu'daki tek demokratik devlet' olduğunu iddia eden bir devlet tarafından verilen bu kararı kınıyoruz. İsrail İletişim Bakanlığının göstermiş olduğu gerekçeler, yayınlarımızı durduran ve ofislerimizi kapatan bazı Arap ülkelerinin göstermiş olduğu garip ve ön yargılı gerekçeler ile aynıdır. Basın toplantısı düzenleyen bakan, kapatma gerekçesi olarak saydığı suçları ispatlayacak, taraflı veya profesyonel olmayan tek bir haberimizi bile kanıt olarak gösterememiştir."

Açıklamada ayrıca, Al Jazeera'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki haberleri ve olayları, ilgili uluslararası örgütlerin belirlediği ortak gazetecilik standartlarına uygun olarak, profesyonel ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, dün yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı tahrik içerikli yayın yaptığı gerekçesiyle Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını duyurmuştu. Kara, televizyonun kapatılma tarihine değinmeksizin İsrail'in "Al Jazeera'nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtmişti.

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan kınama

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisini kapatma kararını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılmasına ilişkin karar kınanarak, "Bu karar, ifade özgürlüğü ve gazetecilerin çalışmalarına yönelik açık bir ihlaldir. Vatandaşların farklı görüşler ile bilgiye ulaşım hakkına ciddi şekilde zarar veriyor." denildi.

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Birliği ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine, İsrail'in söz konusu ihlalleri karşısında sorumlu davranma ve bu karardan vazgeçirme çağrısında bulunuldu.

İsrail İletişim Bakanlığı, dün İsrail'e karşı tahrik içerikli yayın yaptığı gerekçesiyle Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını açıklamıştı. Televizyonun kapatma tarihine değinilmeyen açıklamada, İsrail'in "Al Jazeera'nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiği belirtilmişti.

Etiketler: aj jazeera, El Cezire, israil, israil el cezire, Netanyahu, filistin, mesici aksa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER