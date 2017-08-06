Aksiyon filmlerini aratmayan iPhone soygunu!

Hollanda'da hareket halindeki iPhone yüklü bir tırdan toplam değeri 590.000$ olan iPhone'lar çalındı.

Bir grup Romanyalı hırsız, iPhone yüklü tırı takibe aldı. Kullandıkları araç ile tırın arkasına yaklaşan zanlılar otoyolda tırın üzerine atlayarak soyguna başladı.

Hırsızlardan biri, arkadaşlarından aldığı destek ile kamyona tırmandı ve kamyondaki iPhone kutularını arkadaşlarına verdi.

Hollanda polisi yoğun çalışmalar sonucunda zanlıları ve çaldıkları tüm iPhone'ları ele geçirdi.

Hollandalı haber ajansı ED'nin söylediğine göre grup, bu tür soygunları 2015 yılından beri yapıyor ve otobanda 17 lüks ürün kamyonunu soydular. Neredeyse yarım milyon dolar değerindeki iPhone hırsızlığı da bunların arasında yer alıyor.