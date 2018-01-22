  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.646
  • BIST 117136.17
    ALTIN 162.501
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AKPM'nin yeni başkanı İtalyan politikacı Nicoletti oldu

AKPM'nin yeni başkanı İtalyan politikacı Nicoletti oldu

İtalyan Demokrat Parti üyesi Michele Nicoletti, AKPM Başkanı oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AKPMnin yeni başkanı İtalyan politikacı Nicoletti oldu

İtalyan Demokrat Parti (PD) üyesi Michele Nicoletti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı oldu.

AKPM 2018 kış dönemi Genel Kurulu Strazburg’da, en yaşlı üye sıfatıyla Letonyalı Boriss Cilevics başkanlığında, yeni AKPM başkanının seçimi için toplandı. Tek aday olarak ismi verilen AKPM Sosyalist Grup Başkanı İtalyan parlamenter Nicoletti, oylamaya gerek duyulmadan başkan ilan edildi.

AKPM Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Nicoletti, onur duyduğu bir göreve gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek adaylığını destekleyen tüm siyasi gruplara teşekkür etti.

Bir İtalyan üyenin ikinci kez AKPM Başkanlığı görevine getirildiğini ifade eden Nicoletti, şunları kaydetti:

"İkimiz de çok zor dönemlerde bu göreve getirildik. Avrupa medeniyetinin başarıları, mücadeleler sonunda gerçekleşmiştir. Kadınlar, erkekler, azınlıklar hep bir araya gelerek hak ve ideallerini savunmuştur. Olağanüstü birtakım beklentilerin olduğunu biliyoruz. Cesaretimizi yitirmemeliyiz ve kötümserliğe teslim olmamalıyız. Avrupa geçmişte büyük hatalara geçit verdi. Yeniden içimize kapanarak ulusalcı ve şovenist akımlara izin vermemeliyiz."

AKPM İtalyan Delegasyonu Başkanı da olan 61 yaşındaki Nicoletti, aynı zamanda siyaset felsefesi profesörü kimliğiyle tanınıyor.

Kaynak:AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER