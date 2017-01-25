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Buradasınız : » » AKPM'den Gazze tasarısı kararı

AKPM'den Gazze tasarısı kararı

AKPM Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" başlıklı oturumda, İsrail ve Mısır tarafından 9 yıldan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukayla ilgili tasarıyı oylayarak kabul etti.

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AKPMden Gazze tasarısı kararı

Strazburg'da toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" başlıklı oturumda, İsveçli Parlamenter Eva-Lena Jansson'ın hazırladığı raporu görüştü ve konuyla ilgili tasarıyı oylayarak kabul etti. Gazze'ye 9 yıldan bu yana İsrail ve Mısır tarafından uygulanan ablukanın insani ve siyasi bakımdan çok ağır sonuçlarının olduğu belirtilen tasarıda, İsrail'in 2014'te Gazze'de düzenlediği askeri saldırının bu durumu ağırlaştırdığı kaydedildi.

"Gazze halkının yüzde 80'i insani yardıma muhtaç "

"Gazze'deki durumdan ve uluslararası toplum ve ilgili tarafların geçerli önlemler almamasından AKPM'nin büyük endişe duyduğu" belirtilen 12 maddelik tasarıda, Gazze halkının yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu ifade ediliyor.

Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Gazze'de insani krize çözüm bulunmasının en öncelikli konu olduğunun vurgulandığı tasarıda, uluslararası toplum ve İsrail'in yerine getirmesi gereken yükümlülükler sıralanıyor. Buna göre, Gazze'de su ve enerji sorununa kalıcı çözümler bulunması, okulların inşa edilmesi, konut inşa faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacıyla gerekli fonların bulunması için uluslararası topluma çağrıda bulunuluyor. Tasarıda İsrail yönetimine ise ablukanın kaldırılması, Gazze'den başta tarım ve tekstil ürünleri olmak üzere ihracatın önündeki engellerin kaldırılarak Gazze'nin nefes almasının sağlanması, Gazze'de içme suyu rezervlerinin artırılması, balıkçılar için avlanma alanının 20 mile çıkarılması, tampon bölgelerde ve balık avlanma bölgelerindeki Filistinli sivillere sebepsiz şekilde aşırı güç kullanımına son verilmesi çağrısı yer alıyor.  

Etiketler: gazze tasarısı, AKPM, gazze kriz
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