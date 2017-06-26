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Akıncı: Bu konferans, bir karar konferansıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Akıncı: Bu konferans, bir karar konferansıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda açıklamada bulundu.

İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs’ın mümkün olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu konferansla ilgili ihtiyatlı olduklarını ve beklentileri çok yüksek düzeye çıkarmamak istediklerini ifade etti.

Akıncı, Güney Kıbrıs'ta 2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimi atmosferinin ne yazık ki beklenenden erken başladığına işaret ederek, bunun güneyde iç siyasette oldukça yoğun bir şekilde gündemde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Kıbrıs Konferansı'nda tüm bunları bir kenara bırakarak Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu konferans bir karar konferansıdır." diye konuştu.

"Hedefimiz, bu konferanstan bir çözümün çıkması"

Hedeflerinin, Kıbrıs Türk tarafı olarak halkın istek ve arzuları doğrultusunda bu konferanstan bir çözümün çıkması olduğunu belirten Akıncı, "Diğer tüm tarafların da hedefi bu olursa mümkün olan üzerinde yoğunlaşıp, tüm taraflar olarak imkansızı talep etmezsek, makul ve gerçekçi davranılırsa bu çözüme varmak mümkün olabilecek." dedi.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekerek, bu pozitif düşünce içerisinde, ihtiyatlı bir şekilde, iyimserliğin korunarak bu yolculuğa çıkıldığını dile getirdi.  

Etiketler: mustafa akıncı, KKTC, İsviçre, crans montana, Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs konferansı, Rum Kesimi, Rumlar
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