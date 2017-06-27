Akdeniz’deki düzensiz göç akını yoğunlaştı

Akdeniz’de Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde, son 24 saatte 5 bin göçmen kurtarılırken, önceki iki günde kurtarılan 8 bin 500 sığınmacının da İtalya’ya götürüldüğü bildirildi.

Yaz aylarının gelmesiyle hava ve deniz koşullarının iyi seyretmesi Akdeniz’de, Afrika’dan Avrupa’ya düzensiz göç akınını da yoğunlaştırdı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde son 24 saatte yapılan kurtarma operasyonlarında 18 ayrı botta bulunan toplam 5 bin göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Bu 5 bin kişiye ek olarak önceki 2 gün boyunca denizde bulundukları botlardan kurtarılan 8 bin 500 göçmenin de şu anda 14 ayrı gemiyle İtalya’nın güneyindeki Sicilya adasındaki limanlara taşındığı ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının dün paylaştığı son verilere göre, ülkeye yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden düzensiz göçle gelen göçmen sayısı 73 bin 94’ü buldu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl şu ana kadar 2 bin 108 göçmenin denizde yaşamını yitirdiğini belirtmişti.