Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını açıkladı.
BM, Libya ile İtalya arasında sadece dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacının hayatını kaybettiğini bildirdi.
BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını açıkladı.