Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.672
  • BIST: 77130.92
    Altın: 127.693

Kapat
Buradasınız : » » Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM, Libya ile İtalya arasında sadece dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacının hayatını kaybettiğini bildirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Akdenizde bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını açıkladı.

Etiketler: sığınmacı ölümleri, Libya, İtalya, Akdeniz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER