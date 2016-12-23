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Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM, Libya ile İtalya arasında sadece dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacının hayatını kaybettiğini bildirdi.