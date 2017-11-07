Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan lastik botların batması sonucu 26'sı Nijeryalı kadın 34 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Batı Afrika ülkelerinden geldiğini belirten Millman, bunları sırasıyla Bangladeş, Eritre, Mısır, Sudan, Fas, Suriye ve Libyalı sığınmacıların takip ettiğini ifade etti.

Millman, geçen cuma Akdeniz'de İspanyol donanmasına ait "Cantabria" adlı geminin, yaklaşık 140 göçmeni taşıyan ve batmakta olan bir lastik bottan 64 kişiyi kurtardığını belirtti.

Kazada 23 Nijeryalı kadının cesedinin bulunduğunu, 50 civarında göçmenin de kayıp olduğunu aktaran Millman, bir gün önce başka bir kazada da İtalyan Sahil Güvenliğinin batmakta olan ve 150 kişiyi taşıyan lastik bottan 8 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Millman, başka bir kurtarma operasyonunda ise İtalya donanmasına ait "Bergamini" adlı geminin lastik bottan 139 göçmeni kurtardığını, bu kazada da 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü, kurtarılan göçmenlerin Napoli'nin güneydoğusundaki Salerno kentine getirildiğini kaydetti.

Cinsel istismar uyarısı

IOM Akdeniz Direktörü Federico Soda ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, IOM'nin yeni raporuna göre Akdeniz'den İtalya'ya ayak basan Nijeryalı genç kızların yüzde 80'inin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kaynak: AA