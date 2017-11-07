  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.867
    EURO 4.474
  • BIST 113307.49
    ALTIN 158.758
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü

Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan lastik botların batması sonucu 34 kişi öldü, 50 kişi kayboldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Akdenizde göçmen faciası: 34 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan lastik botların batması sonucu 26'sı Nijeryalı kadın 34 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Batı Afrika ülkelerinden geldiğini belirten Millman, bunları sırasıyla Bangladeş, Eritre, Mısır, Sudan, Fas, Suriye ve Libyalı sığınmacıların takip ettiğini ifade etti.

Millman, geçen cuma Akdeniz'de İspanyol donanmasına ait "Cantabria" adlı geminin, yaklaşık 140 göçmeni taşıyan ve batmakta olan bir lastik bottan 64 kişiyi kurtardığını belirtti.

Kazada 23 Nijeryalı kadının cesedinin bulunduğunu, 50 civarında göçmenin de kayıp olduğunu aktaran Millman, bir gün önce başka bir kazada da İtalyan Sahil Güvenliğinin batmakta olan ve 150 kişiyi taşıyan lastik bottan 8 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Millman, başka bir kurtarma operasyonunda ise İtalya donanmasına ait "Bergamini" adlı geminin lastik bottan 139 göçmeni kurtardığını, bu kazada da 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü, kurtarılan göçmenlerin Napoli'nin güneydoğusundaki Salerno kentine getirildiğini kaydetti.

Cinsel istismar uyarısı

IOM Akdeniz Direktörü Federico Soda ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, IOM'nin yeni raporuna göre Akdeniz'den İtalya'ya ayak basan Nijeryalı genç kızların yüzde 80'inin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: uluslararası göç örgütü, Akdeniz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER