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Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM, Libya ile İtalya arasında sadece dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacının hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Akdenizde bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı öldü

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, "Akdeniz'de İtalya ve Libya arasında iki farklı lastik bot kazasında dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu rapor edildi." dedi.

Spindler, "Dün yaşanan bu son kazalar ile birlikte Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 5 bini aştı ve 2016 yılı Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar için en ölümcül yıl oldu." bilgisini paylaştı.

İtalya açıklarında dün batan bir lastik botta bulunan yaklaşık 120 ile 140 kişiden 63'ünün kurtarıldığını diğerinden ise 120 kişiden 80'inin kurtarıldığını ifade eden Spindler, yaklaşık 100 kişinin ise boğulduğunun rapor edildiğini söyledi.

Spindler, Akdeniz'de bu yıl her gün ortalama 14 sığınmacının boğulduğunu ve bu rakamın Akdeniz'deki sığınmacı ölümleri açısından günlük bazda en yüksek rakam olduğununun altını çizdi.

BM'ye göre, bu yıl 358 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Geçen yıl yaklaşık bir milyon sığınmacı deniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştı ve Akdeniz, geçen yıl 3 bin 771 sığınmacıya mezar olmuştu.

Etiketler: sığınmacı ölümleri, Libya, İtalya, Akdeniz
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