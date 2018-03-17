Akdeniz'de 218 sığınmacı kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, perşembe günü Roma'daki merkezin, Akdeniz'de sığınmacıların bulunduğu 2 ünitenin zor durumda olduğuna dair 2 ihbar aldığını açıkladı.

Merkezin, söz konusu bölgeye yakın tüm Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri'ne (MRCC) haber verdiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca civardaki deniz birliklerinin de bilgilendirildiği aktarıldı.

Her iki durumun da koordinasyonunu Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin üstlendiğinin kaydedildiği açıklamada, Open Arms'ın, Libya'nın koordinasyonu üstlendiğinin farkında olarak, her 2 olay için de yanıt verdiği ifade edildi.

Open Arms'ın toplamda 218 sığınmacıyı kurtardığının bildirildiği açıklamada, kuruluşun, İspanya'nın sığınmacıların bir ülkenin limanına bırakılabilmeleri için anlaşmaya varmasını beklerken kuzey batıya doğru yol aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolculuk sırasında, Malta kıyısından yaklaşık 10 mil açıkta tıbbi bir acil durum meydana geldi. Yeni doğmuş bir bebek ve annesi, Malta devriye botlarından biriyle transfer edildi. Birim, Malta'ya çok yakın olmasına rağmen yine de İspanyol yetkililerden bir haber bekleyerek İtalyan sahiline doğru seyretmeye devam etti. Bu sırada, Open Arms, İtalyan karasularına ulaştı. Hava şartlarının kötüleşmesi beklendiği için ve taşıdığı sığınmacıların riskli olduğu düşünülen durumu nedeniyle, sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın birkaç saat içinde varacağı Pozzallo Limanı'na gelmesine izin verilmiştir."

Kaynak: AA