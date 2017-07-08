  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısı 100 bini geçti

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, bu yılın başından beri 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı.

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Akdeniz üzerinden Avrupaya geçen göçmen sayısı 100 bini geçti

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 1 Ocak-5 Temmuz tarihlerinde 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa ülkelerine ayak bastı.

Bu yolculuk sırasında 2 bin 297 göçmen ise boğularak hayatını kaybetti. Göçmenlerin yüzde 85'i İtalya'ya ulaşırken geri kalanları Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 234 bin 646 olmuştu.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 963 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, sayıdaki azalmaya rağmen üst üste 4 yılda da denizde ölenlerin sayısının yine aynı dönemde 2 bini aştığı vurgulandı.

Etiketler: birleşmiş milletler, Akdeniz, avrupa, göçmen
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