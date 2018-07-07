Akdeniz göçmenler için toplu mezara dönüştü

Teknelerle Libya’dan yola çıkıyorlar, Akdeniz üzerinden, başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bu tehlikeli yolculuklar kimilerinin sonu oluyor. Birleşmiş Milletler (BM), Libya açıklarındaki ölüm vakalarının alarm verici boyuta ulaştığına dikkat çekti.

Haziran en kanlı ay oldu

İtalya'nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı Haziran ayı, Avrupa’ya kaçışlar sırasında son beş yılda en fazla ölüm vakasının yaşandığı ay oldu. BM'ye göre sadece bu yıl Haziran’da 629 göçmen daha güvenli bölgelere kaçış yolculuğunda Akdeniz’in sularına gömüldü. Her 6 göçmenin 1'i denizde hayatını kaybetti.

Göçmen facialarının önüne geçilmesi için ise daha etkili kurtarma operasyonları yapılması gerekiyor. Ama İtalya ve Malta yardım kuruluşlarının gemilerini kabul etmeyerek zorluk çıkarıyor.

İnsan tacirleri ise, Avrupa’nın politikalarını sertleştireceği yönünde artan söylemlerinden istifade ederek faaliyetlerini artırıyor.

Akdeniz’de umuda yolculukları sırasında hayatını kaybedenlerin kayda geçen sayısı ise gerçek verilerin altında. Bu sayıların gerçekte, kayda geçenin yüzde 50 üzerinde olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: TRT Haber